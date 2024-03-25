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Игры
Опубликовано 25 марта 2024, 00:19
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«Обратный» Tetris: потерянный прототип классической игры всплыл спустя 20 лет

Взгляд в прошлое
На конференции Game Developers Conference была показана скрытая жемчужина из истории Tetris: Tetris Reversed, давно потерянный прототип, разработанный создателем оригинала Алексеем Пажитновым. История, как сообщает VentureBeat, включает в себя вновь обнаруженный прототип, программиста, который хранил код в течение двух десятилетий, и случайную встречу, которая возродила проект.

Пажитнов, проживающий в США с 1991 года, изначально задумывал Tetris Reversed, но так и не дошел до ее выпуска. Ведрану Кланацу, хорватскому программисту, который впоследствии стал генеральным директором издателя игр Ocean Media, было поручено создать код на основе инструкций Пажитнова, переданных через посредника.

В 2011 году Кланац присутствовал на выступлении Мартина де Ронде, соучредителя Guerrilla Games, который рассказывал о благотворительной инициативе в области игр. Вдохновленный, Кланак предложил свою помощь. Спустя несколько месяцев де Ронде вернулся с неожиданной новостью: он заключил соглашение с Пажитновым на разработку нового прототипа «Тетриса». Затем он задал Кланаку вопрос, от которого тот потерял дар речи: «Хотите ли вы сделать Tetris Reversed Пажитнова?».

«Обратный» Tetris:</no-type> потерянный прототип классической игры всплыл спустя 20 лет

© Tetris Reversed

В отличие от классического «Тетриса», где игроки убирают линии, чтобы они исчезли, в Tetris Reversed сценарий перевернут.

Хотя официальный релиз Tetris Reversed пока не подтвержден, его повторное обнаружение спустя два десятилетия — захватывающая глава в истории игр.

Источник:VentureBeat
Автор:Максим Многословный
Теги:
#игры
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#тетрис
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#концепт