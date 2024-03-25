«Обратный» Tetris:</no-type> потерянный прототип классической игры всплыл спустя 20 лет

Пажитнов, проживающий в США с 1991 года, изначально задумывал Tetris Reversed, но так и не дошел до ее выпуска. Ведрану Кланацу, хорватскому программисту, который впоследствии стал генеральным директором издателя игр Ocean Media, было поручено создать код на основе инструкций Пажитнова, переданных через посредника.

В 2011 году Кланац присутствовал на выступлении Мартина де Ронде, соучредителя Guerrilla Games, который рассказывал о благотворительной инициативе в области игр. Вдохновленный, Кланак предложил свою помощь. Спустя несколько месяцев де Ронде вернулся с неожиданной новостью: он заключил соглашение с Пажитновым на разработку нового прототипа «Тетриса». Затем он задал Кланаку вопрос, от которого тот потерял дар речи: «Хотите ли вы сделать Tetris Reversed Пажитнова?».