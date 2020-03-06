Объявлен временный бесплатный доступ для легендарной Mortal Kombat 11

Отметим, что данное предложение является временным и продлится оно буквально до 9 марта. Помимо бесплатного доступа на культовый файтинг также действуют скидки. Так, в фирменном магазине Sony - PlayStation Store в обычное время тайтл продается за 3999 рублей, тогда как с учетом скидки его стоимость на данный момент составляется 2799 рублей. В онлайн магазине Microsoft, в свою очередь, игра продается с 60% скидкой.

Загрузить бесплатную демо-версию для консоли от Sony можно по этой ссылке. А для владельцев Xbox One пробная версия доступна по этой ссылке.