Игры
Сегодня 16:27
Объявлен временный бесплатный доступ для легендарной Mortal Kombat 11
Акция действует до 9 марта
Хорошая новость для всех любителей популярной серии видеоигр в жанре файтинг, имеющих консоли. В сети был объявлен временный бесплатный доступ для легендарной Mortal Kombat 11. Так, бесплатная демо-версия доступна для пользователей сразу двух популярных консолей, а именно для PlayStation 4 и Xbox One.
Отметим, что данное предложение является временным и продлится оно буквально до 9 марта. Помимо бесплатного доступа на культовый файтинг также действуют скидки. Так, в фирменном магазине Sony - PlayStation Store в обычное время тайтл продается за 3999 рублей, тогда как с учетом скидки его стоимость на данный момент составляется 2799 рублей. В онлайн магазине Microsoft, в свою очередь, игра продается с 60% скидкой.
Загрузить бесплатную демо-версию для консоли от Sony можно по этой ссылке. А для владельцев Xbox One пробная версия доступна по этой ссылке.