Объявлена дата фестиваля игр Steam с бесплатными демоверсиями

Видео-тизер фестиваля показал некоторые игры, которые выйдут в демоверсиях. Это Airhead от Octato Games, Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy от Ludomotion, ANNO: Mutationem от Thinking Stars, Mahokenshi от Game Source Studio и др.

Геймеры смогут «ознакомиться с последними новинками как от опытных разработчиков, так и от начинающих.

Напомним, первоначально этот фестиваль назывался Steam Game Festival, но Valve сменила название на Steam Next Fest в июне 2021 года. Для разработчиков это возможность напрямую получить отзывы фанатов об их грядущих играх. Помимо предоставления доступа к демоверсиям игр, мероприятие будет включать прямые трансляции с разработчиками. Всё начнётся 1 октября и продлится до 7 октября.