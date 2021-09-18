Объявлена дата фестиваля игр Steam с бесплатными демоверсиями

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Объявлена дата фестиваля игр Steam с бесплатными демоверсиямиБудут также вестись трансляции с разработчиками
Valve объявила, что фестиваль Steam Next Fest пройдёт в первую неделю октября. Во время мероприятия игроки получат доступ к демоверсиям сотен новых компьютерных игр.
Видео-тизер фестиваля показал некоторые игры, которые выйдут в демоверсиях. Это Airhead от Octato Games, Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy от Ludomotion, ANNO: Mutationem от Thinking Stars, Mahokenshi от Game Source Studio и др.
Геймеры смогут «ознакомиться с последними новинками как от опытных разработчиков, так и от начинающих.
Напомним, первоначально этот фестиваль назывался Steam Game Festival, но Valve сменила название на Steam Next Fest в июне 2021 года. Для разработчиков это возможность напрямую получить отзывы фанатов об их грядущих играх. Помимо предоставления доступа к демоверсиям игр, мероприятие будет включать прямые трансляции с разработчиками. Всё начнётся 1 октября и продлится до 7 октября.