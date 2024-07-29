Объявлена дата показа карманных консолей AYANEO для любителей ретро-игр

Каждый из портативных компьютеров оснащен OLED-дисплеем и чипсетами, предназначенными для эмуляции игр с различных популярных консолей. Pocket DMG оснащен SoC Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2.

В отличие от него, в Pocket Micro используется чипсет MediaTek Helio G99, который, правда, ограничивает возможности эмуляции игр с таких платформ, как GameCube, PlayStation 2 и PlayStation Portable. Зато Pocket Micro имеет более компактный дизайн.

Оба портативных устройства будут доступны через краудфандинговую платформу Indiegogo. Информация о ценах на Pocket DMG и Pocket Micro пока не разглашается.