Объявлена дата показа карманных консолей AYANEO для любителей ретро-игр

Опубликовано 29 июля 2024, 15:00
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Объявлена дата показа карманных консолей AYANEO для любителей ретро-игрЦена неизвестна
AYANEO объявила дату представления своих ретро-консолей Pocket DMG и Pocket Micro. Оба устройства будут представлены 31 июля. Pocket DMG и Pocket Micro — это дань уважения классическим системам Nintendo, таким как GameBoy и GameBoy Micro, но с «современным уклоном», отмечает компания.
© AYANEO
Каждый из портативных компьютеров оснащен OLED-дисплеем и чипсетами, предназначенными для эмуляции игр с различных популярных консолей. Pocket DMG оснащен SoC Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2.
В отличие от него, в Pocket Micro используется чипсет MediaTek Helio G99, который, правда, ограничивает возможности эмуляции игр с таких платформ, как GameCube, PlayStation 2 и PlayStation Portable. Зато Pocket Micro имеет более компактный дизайн.
Оба портативных устройства будут доступны через краудфандинговую платформу Indiegogo. Информация о ценах на Pocket DMG и Pocket Micro пока не разглашается.