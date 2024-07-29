Игры
Опубликовано 29 июля 2024, 15:00
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Объявлена дата показа карманных консолей AYANEO для любителей ретро-игр

Цена неизвестна
AYANEO объявила дату представления своих ретро-консолей Pocket DMG и Pocket Micro. Оба устройства будут представлены 31 июля. Pocket DMG и Pocket Micro — это дань уважения классическим системам Nintendo, таким как GameBoy и GameBoy Micro, но с «современным уклоном», отмечает компания.
Объявлена дата показа карманных консолей AYANEO для любителей ретро-игр

© AYANEO

Каждый из портативных компьютеров оснащен OLED-дисплеем и чипсетами, предназначенными для эмуляции игр с различных популярных консолей. Pocket DMG оснащен SoC Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2.

В отличие от него, в Pocket Micro используется чипсет MediaTek Helio G99, который, правда, ограничивает возможности эмуляции игр с таких платформ, как GameCube, PlayStation 2 и PlayStation Portable. Зато Pocket Micro имеет более компактный дизайн.

Оба портативных устройства будут доступны через краудфандинговую платформу Indiegogo. Информация о ценах на Pocket DMG и Pocket Micro пока не разглашается.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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