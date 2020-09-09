Объявлена официальная стоимость новой Xbox Series X

Судя по сообщению Microsoft, цена устройства составит $499 (около 38 тысяч рублей). Предварительный заказ на новинку можно будет оформить с 22 сентября. Консоль можно будет купить и по подписке Xbox All Access: за Series X нужно будет платить $34,99 в месяц. В стоимость пакета входят игры и членство в EA Play.

Также Microsoft напомнила о выходе более доступной версии консоли Xbox Series S. По подписке она будет стоить $24,99 в месяц. Полная её стоимость составляет $299. Устройство тоже поступит в продажу 10 ноября.