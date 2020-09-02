Объявлена распродажа игр и геймпадов PlayStation в честь начала школьного года

Что касается геймпадов, то DualShock 4 стоит в рамках акции 2999 рублей (-20%). Кроме того, каждый покупатель консоли PlayStation 4 получит в подарок дополнительный контроллер DualShock 4, чтобы играть с друзьями.

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