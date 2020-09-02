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Объявлена распродажа игр и геймпадов PlayStation в честь начала школьного года
Впервые со скидкой The Last of Us: Part II
До 13 сентября в честь начала школьного года пройдёт распродажа игр и геймпадов PlayStation. В её рамках игра The Last of Us: Part II получила первую скидку.
Недавно вышедшее продолжение The Last of Us теперь можно купить за 3799 рублей вместо 4499 рублей.
Death Stranding от гения Кодзимы получил скидку 56% и стоит всего 1999 рублей.
Хит в специальной издании «Человек-паук: Игра года» оценён в те же 1999 рублей — скидка 38%.
God of War можно приобрести за 999 рублей со скидкой в 26%.
Что касается геймпадов, то DualShock 4 стоит в рамках акции 2999 рублей (-20%). Кроме того, каждый покупатель консоли PlayStation 4 получит в подарок дополнительный контроллер DualShock 4, чтобы играть с друзьями.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.