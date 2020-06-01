Объявлена распродажа игр на PlayStation со скидками до 60%

Это ежегодная распродажа PlayStation — «Время играть». Согласно пресс-релизу компании, во время акции для пользователей будут доступны скидки на эксклюзивные игровые новинки, проверенные хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus. Кроме того, Sony снижает цены на сами консоли и внешние устройства.

В PlayStation Store со скидками будут продавать, например, Death Stranding: