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Сегодня 17:41

Объявлена распродажа игр на PlayStation со скидками до 60%

Начнётся 3 июня
Хорошая новость для владельцев консолей Sony — объявлена распродажа игр на PlayStation со скидками до 60%. Она начнётся 3 июня и продлится до 17 июня.

Это ежегодная распродажа PlayStation — «Время играть». Согласно пресс-релизу компании, во время акции для пользователей будут доступны скидки на эксклюзивные игровые новинки, проверенные хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus. Кроме того, Sony снижает цены на сами консоли и внешние устройства.

В PlayStation Store со скидками будут продавать, например, Death Stranding:

«Жизнь после»:

«Человек-Паук»:

God of War:

Что касается консолей, то в онлайн-магазине компании и магазинах партнёров можно будет купить PlayStation 4 Pro (1TБ) за 28 999 рублей. Годовая подписка PlayStation Plus доступна со скидкой 30% за 2309 рублей.

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