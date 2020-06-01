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Объявлена распродажа игр на PlayStation со скидками до 60%
Начнётся 3 июня
Хорошая новость для владельцев консолей Sony — объявлена распродажа игр на PlayStation со скидками до 60%. Она начнётся 3 июня и продлится до 17 июня.
Это ежегодная распродажа PlayStation — «Время играть». Согласно пресс-релизу компании, во время акции для пользователей будут доступны скидки на эксклюзивные игровые новинки, проверенные хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus. Кроме того, Sony снижает цены на сами консоли и внешние устройства.
В PlayStation Store со скидками будут продавать, например, Death Stranding:
«Жизнь после»:
«Человек-Паук»:
God of War:
Что касается консолей, то в онлайн-магазине компании и магазинах партнёров можно будет купить PlayStation 4 Pro (1TБ) за 28 999 рублей. Годовая подписка PlayStation Plus доступна со скидкой 30% за 2309 рублей.