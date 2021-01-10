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Объявлены 15 лучших игр 2020 года по версии пользователей
Metacritic провёл опрос
Недавно сайт-агрегатор отзывов Metacritic опубликовал рейтинг лучших компьютерных игр на базе средних оценок от критиков. Теперь сервис составил список по результатам опроса пользователей.
На первом месте оказалась игра, которую сначала «потопили» на Metacritic — The Last of Us Part II. При этом оценка пользователей у неё всё ещё не высока. Но тем, кто голосовал, игра понравилась.
В целом, участники опроса должны были указать пять любимых проектов, располагая их от лучшего к худшему. Весь рейтинг выглядит так:
- The Last of Us 2 — 10194 балла
- Ghost of Tsushima — 2079 баллов
- Cyberpunk 2077 — 1691 балл
- Hades — 1510 баллов
- Doom Eternal — 1062 балла
- Final Fantasy 7 Remake — 1044 балла
- Demon's Souls — 818 баллов
- Animal Crossing: New Horizons — 701 балл
- Ori and the Will of Whisps — 694 балла
- Spider-Man: Miles Morales — 615 баллов
- Assassin's Creed Valhalla — 596 баллов
- Half-Life: Alyx — 584 балла
- Persona 5 Royal — 487 баллов
- Resident Evil 3 — 463 балла
- Nioh 2 — 354 балла