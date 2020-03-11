Объявлены бесплатные выходные в стратегической игре Anno 1800

Акция пройдёт с 12 по 16 марта. Предзагрузка уже доступна в Epic Games Store и Uplay. Пользователи получат бесплатный доступ к первым трём уровням режима «песочница», а также к мультиплееру и кооперативному режиму.

Кроме того, разработчики представили состав второго сезонного пропуска для Anno 1800. Он содержит три дополнения: «Величие власти», «Новый урожай» и «Земля львов». Релиз ожидается 24 марта. Оформить предзаказ также можно в указанных выше магазинах за 1299 рублей.

Anno 1800 — это игра в жанре градостроительного и экономического симулятора с элементами стратегии в реальном времени.