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Объявлены бесплатные выходные в стратегической игре Anno 1800
С 12 по 16 марта
Anno 1800 вышла в первом квартале 2019. За год в неё успели поиграть миллион человек. В честь этого разработчики объявили бесплатные выходные в стратегической игре.
Акция пройдёт с 12 по 16 марта. Предзагрузка уже доступна в Epic Games Store и Uplay. Пользователи получат бесплатный доступ к первым трём уровням режима «песочница», а также к мультиплееру и кооперативному режиму.
Кроме того, разработчики представили состав второго сезонного пропуска для Anno 1800. Он содержит три дополнения: «Величие власти», «Новый урожай» и «Земля львов». Релиз ожидается 24 марта. Оформить предзаказ также можно в указанных выше магазинах за 1299 рублей.
Anno 1800 — это игра в жанре градостроительного и экономического симулятора с элементами стратегии в реальном времени.