Игры
Сегодня в 15:48
Объявлены большие скидки на Assassin’s Creed и другие игры Ubisoft
До 3 июня
В Ubisoft Store стартовала «Легендарная распродажа». В её рамках продают с большими скидками Assassin’s Creed и другие игры. Акция продлится до 3 июня.
Во время распродажи можно получить дополнительную скидку 20% на всю покупку по промокоду «LEGEND20». Assassin’s Creed Одиссея получил скидку до 75% (за тысячу рублей), а Assassin’s Creed Истоки — до 80% (за 750 рублей). По сниженной цене продаётся и новая Assassin’s Creed Вальгалла.
Также Ubisoft предлагает с 60-процентными скидками игры для компании — Monopoly и Uno (250 и 168 рублей соответственно).
Помимо этого, скидки до 75% получили игры серии Anno. Самая новая часть Anno 1800 получила снижение цены вполовину и стоит 1250 рублей.
Rainbow Six Осада продаётся со скидкой до 67%.
С 27 мая также стартуют огромные скидки на Far Cry 3, Far Cry 4 и Far Cry 5. Все предложения акции доступны по этой ссылке.