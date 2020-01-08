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Объявлены даты новой крупной распродажи игр в Steam
Она будет приурочена к Китайскому новому году
В сети появилась информация о следующей крупной распродаже в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Она будет приурочена к «Лунному новому году».
Недавно в Steam закончилась традиционная зимняя распродажа. Но ждать начала новой осталось недолго — случится это 23 января, в 10:00 a.m. по тихоокеанскому времени (21:00 по московскому времени). Продлится акция до 27 января. Об этом стало известно из информационной рассылки Steam.
Какие именно игры получат скидки, пока неизвестно. Мы будем следить за новостями.
Стоит отметить, что в декабре 2019 года китайский (упрощённый) язык стал самым распространённым среди пользователей Steam. Поэтому распродажа, приуроченная к Китайскому Новому году, была ожидаема.