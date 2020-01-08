Объявлены даты новой крупной распродажи игр в Steam

Недавно в Steam закончилась традиционная зимняя распродажа. Но ждать начала новой осталось недолго — случится это 23 января, в 10:00 a.m. по тихоокеанскому времени (21:00 по московскому времени). Продлится акция до 27 января. Об этом стало известно из информационной рассылки Steam.

Какие именно игры получат скидки, пока неизвестно. Мы будем следить за новостями.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года китайский (упрощённый) язык стал самым распространённым среди пользователей Steam. Поэтому распродажа, приуроченная к Китайскому Новому году, была ожидаема.