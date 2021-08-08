Объявлены лучшие эксклюзивные игры Sony PlayStation всех поколений

Список составляли по определённым критериям. В нём представлены игры как от студий Sony, так и от студий, которые компания приобрела позже, после релиза игры. Поэтому некоторые культовые игры PlayStation, сделанные сторонними разработчиками — это, например, Metal Gear Solid и Bloodborne, не включены в топ.

Также составители решили указывать в списке только по одной игре из франшизы. Вот так в итоге выглядит рейтинг: