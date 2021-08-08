Объявлены лучшие эксклюзивные игры Sony PlayStation всех поколений

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Объявлены лучшие эксклюзивные игры Sony PlayStation всех поколенийДесять проектов
Составлен список десяти лучших эксклюзивов Sony PlayStation за все времена по версии профильного издания IGN.
Список составляли по определённым критериям. В нём представлены игры как от студий Sony, так и от студий, которые компания приобрела позже, после релиза игры. Поэтому некоторые культовые игры PlayStation, сделанные сторонними разработчиками — это, например, Metal Gear Solid и Bloodborne, не включены в топ.
Также составители решили указывать в списке только по одной игре из франшизы. Вот так в итоге выглядит рейтинг:
- God of War (2018);
- The Last of Us;
- Marvel's Spider-Man;
- Uncharted 2: Among Thieves;
- Ghost of Tsushima;
- Horizon Zero Dawn;
- Shadow of the Colossus;
- Ratchet & Clank: Up Your Arsenal;
- Infamous 2;
- Gran Turismo 3: A-Spec.