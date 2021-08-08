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Объявлены лучшие эксклюзивные игры Sony PlayStation всех поколений

Десять проектов
Составлен список десяти лучших эксклюзивов Sony PlayStation за все времена по версии профильного издания IGN.
Объявлены лучшие эксклюзивные игры Sony PlayStation всех поколений

Список составляли по определённым критериям. В нём представлены игры как от студий Sony, так и от студий, которые компания приобрела позже, после релиза игры. Поэтому некоторые культовые игры PlayStation, сделанные сторонними разработчиками — это, например, Metal Gear Solid и Bloodborne, не включены в топ.

Также составители решили указывать в списке только по одной игре из франшизы. Вот так в итоге выглядит рейтинг:

  1. God of War (2018);
  2. The Last of Us;
  3. Marvel's Spider-Man;
  4. Uncharted 2: Among Thieves;
  5. Ghost of Tsushima;
  6. Horizon Zero Dawn;
  7. Shadow of the Colossus;
  8. Ratchet & Clank: Up Your Arsenal;
  9. Infamous 2;
  10. Gran Turismo 3: A-Spec.