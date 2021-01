Объявлены лучшие компьютерные игры по средним оценкам критиков

Лучшей игрой 2020 года признали эксклюзив для PS4 — ролевую игру Persona 5 Royal. Она получила на Metacritic самую высокую оценку с 2018 года (это касается всех платформ). За ней следует другой эксклюзив для PS4 — The Last of Us Part II. Пользовательские оценки у игры невысокие, а вот критики её расхвалили.

Третье место в 2020 году отдали новому изданию Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition для PS4. Четвёртое место принадлежит игре для Switch Hades. Пятёрку лучших завершает Half-Life: Alyx для виртуальной реальности.

По этой ссылке можно посмотреть лучшие игры для каждой из платформ отдельно.