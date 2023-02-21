Объявлены российские цены на долгожданную игру про альтернативный СССР Atomic Heart

Действия Atomic Heart разворачиваются в 50-е годы. Масштабный сбой системы на Предприятии №3826 привёл к восстанию машин против человечества. Игроку предстоит выступить в роли спецагента П-3, чтобы сразиться с вышедшими из-под контроля роботами.

На VK Play Atomic Heart доступен в трёх изданиях:

Стандартное издание — 2499 рублей; Золотое издание — 3199 рублей; Премиум издание — 3599 рублей.

Сыграть в игру на VK Play могут пользователи ПК из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.