Объявлены российские цены на долгожданную игру про альтернативный СССР Atomic Heart

10:41, 21 февраля 2023
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Объявлены российские цены на долгожданную игру про альтернативный СССР Atomic HeartДоступна в трёх изданиях
Наконец состоялся релиз Atomic Heart. Это экшен об альтернативном СССР, в котором случился технологический скачок. В России ПК-версия игры доступна на площадке VK Play.
Фото: MY.GAMES
Действия Atomic Heart разворачиваются в 50-е годы. Масштабный сбой системы на Предприятии №3826 привёл к восстанию машин против человечества. Игроку предстоит выступить в роли спецагента П-3, чтобы сразиться с вышедшими из-под контроля роботами.
На VK Play Atomic Heart доступен в трёх изданиях:
Стандартное издание — 2499 рублей; Золотое издание — 3199 рублей; Премиум издание — 3599 рублей.
Сыграть в игру на VK Play могут пользователи ПК из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.