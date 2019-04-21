Объявлены российские цены новой Xbox без дисковода

На прошлой неделе Microsoft официально представила новую приставку Xbox One S All-Digital Edition и заявила, что она станет самым доступным предложением на рынке. Продажи консоли в России начнутся 7 мая 2019 года.

Ретейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» уже опубликовали цены на рекламных страницах приставки. Так, согласно информации на сайтах компаний, Xbox One S All-Digital Edition обойдётся российским пользователям в 18 990 рублей. Это, действительно, самое низкое предложение на рынке. Например, стандартная Xbox One S с дисководом стоит около 24 тысяч рублей.