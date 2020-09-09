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Объявлены российские цены новых консолей Xbox
Младшая модель стоит меньше 27 тысяч рублей
Стали известны российские цены новых консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Как и во всём мире, продажи приставок начнутся в России 10 ноября.
Старшая версия — Xbox Series X — оценена в 45 590 рублей. Младшая Xbox Series S без оптического привода будет стоить 26 990 рублей. Оформить предзаказ на обе консоли можно будет с 22 сентября.
Также в компании сообщили, что 17 сентября 2020 года Xbox Game Pass для компьютеров станет отдельной подпиской. Стоимость трёхмесячной подписки в России составит 1796,99 рублей.
Обладатели Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Game Pass для ПК также получат все привилегии членства EA Play до конца этого года. То есть они смогут пользоваться EA Play на консолях Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S, а также на ПК под управлением Windows 10.