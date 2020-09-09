Объявлены российские цены новых консолей Xbox

Старшая версия — Xbox Series X — оценена в 45 590 рублей. Младшая Xbox Series S без оптического привода будет стоить 26 990 рублей. Оформить предзаказ на обе консоли можно будет с 22 сентября.

Также в компании сообщили, что 17 сентября 2020 года Xbox Game Pass для компьютеров станет отдельной подпиской. Стоимость трёхмесячной подписки в России составит 1796,99 рублей.

Обладатели Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Game Pass для ПК также получат все привилегии членства EA Play до конца этого года. То есть они смогут пользоваться EA Play на консолях Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S, а также на ПК под управлением Windows 10.