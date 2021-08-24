Игры
Сегодня в 14:55
Объявлены скидки на игры от создателей «Ведьмака»На Cyberpunk 2077 тоже
В Steam со скидками продают игры серии «Ведьмак» и другие проекты польской компании-разработчика CD Projekt RED. Акция продлится до 6 сентября.
«Ведьмак 3: Дикая Охота» в издании «Игра года» стоит сейчас 300 рублей вместо 1500.
Новая и нашумевшая Cyberpunk 2077 тоже участвует в акции. Её можно купить за 1339 рублей вместо 1999.
Дешевле всего обойдётся The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut — стоит 29 рублей вместо 199. The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition тоже обойдётся в копейки — в 62 pубля вместо 419 рублей.
Все скидки в Steam можно посмотреть по этой ссылке. В магазине проходят и другие распродажи, помимо CD Projekt RED.