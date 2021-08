Объявлены скидки на игры от создателей «Ведьмака»

Дешевле всего обойдётся The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut — стоит 29 рублей вместо 199. The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition тоже обойдётся в копейки — в 62 pубля вместо 419 рублей.

Все скидки в Steam можно посмотреть по этой ссылке. В магазине проходят и другие распродажи, помимо CD Projekt RED.