Один из лучших симуляторов выживания выпустят на смартфонах

Об этом объявил разработчик 11 bit studios. Правда, пока неясно, будет ли Frostpunk Mobile портом или спин-оффом.

Известно, что 11 bit studios объединилась с китайским разработчиком и издателем NetEase. Это партнёрство нужно для выпуска мобильной Frostpunk. Также понятно, что Frostpunk Mobile сохранит оригинальные игровые механики, но получит и новые.

Даты релиза пока нет. Больше информации о Frostpunk Mobile станет известно 20 мая.

Frostpunk — это градостроительный симулятор и симулятор выживания в стиле стимпанка и альтернативной истории. В Steam у игры очень положительные отзывы, а на Metacritic пользовательская оценка составляет 8,4 балла из 10.