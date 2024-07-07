Один из последних эксклюзивов PS4 - Bloodborne - запустили на ПК

Опубликовано 07 июля 2024, 14:05
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Один из последних эксклюзивов PS4 - Bloodborne - запустили на ПКЭмулятор приближает неофициальный порт
Фанаты Bloodborne уже много лет просят сделать порт игры на ПК, и пока PlayStation не реагирует, сообщество активизировалось. Эмулятор PS4 ShadPS4, находящийся в разработке, успешно запустил Bloodborne на ПК. Правда, дойдя лишь до экрана создания персонажа.
Несмотря на медленный прогресс, эта разработка дает надежду фанатам, которые долго ждали выхода игры на PS4 с 2015 году, где она так и осталась. Эмулятор хоть и начал разрабатываться лишь в 2023 году, уже попал в заголовки газет, достигнув того, чего не делала Sony - отправила Bloodborne на ПК. Хотя текущая сборка несовершенна, с красным фильтром и сломанными элементами, это значительный шаг вперед.
Сроки выхода полностью функциональной версии для ПК остаются неопределенными, возможно, на это уйдут годы. Однако для преданных фанатов этот эмулятор - маяк надежды.