Один из последних эксклюзивов PS4 - Bloodborne - запустили на ПК

Несмотря на медленный прогресс, эта разработка дает надежду фанатам, которые долго ждали выхода игры на PS4 с 2015 году, где она так и осталась. Эмулятор хоть и начал разрабатываться лишь в 2023 году, уже попал в заголовки газет, достигнув того, чего не делала Sony - отправила Bloodborne на ПК. Хотя текущая сборка несовершенна, с красным фильтром и сломанными элементами, это значительный шаг вперед.

Сроки выхода полностью функциональной версии для ПК остаются неопределенными, возможно, на это уйдут годы. Однако для преданных фанатов этот эмулятор - маяк надежды.