Один из руководителей Xbox покинет пост после 26 лет работы

Его бывший отдел, Xbox Emerging Tech, объединяется с аппаратным подразделением Xbox. Кроме того, формируется новая команда Xbox Experiences and Platforms, целью которой является оптимизация пользовательского опыта в Windows и на консолях.

Эти изменения совпадают с развитием игровой стратегии Microsoft. В последние месяцы на других платформах появились игры, которые ранее были Xbox-эксклюзивами, например Sea of Thieves (выйдет на PS5 30 апреля). Источники предполагают, что Microsoft собирается выпустить на PS5 еще больше эксклюзивов.

На горизонте маячит дальнейшая диверсификация. Фил Спенсер, глава Xbox, намекает на потенциальную портативную консоль Xbox и возможность интеграции таких платформ, как Epic Games Store и Itch. io, в экосистему Xbox.