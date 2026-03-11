Один кадр настоящий, пять искусственных: Nvidia DLSS 4.5 выйдет в марте

Технология при этом становится лучше: не так видна разница с «родными» кадрами

Nvidia объявила о скором выходе обновленного DLSS 4.5. Главная новинка — функция 6x Multi Frame Generation. Она станет доступна владельцам видеокарт RTX 50-й серии уже 31 марта.