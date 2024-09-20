Опубликовано 20 сентября 2024, 13:301 мин.
Одна из самых популярных игр на Steam Deck GTA V теперь «не поддерживается»Ссылаясь на проблемы с читом
Valve пометила Grand Theft Auto V как «неподдерживаемую» на Steam Deck, ссылаясь на проблемы с античит-программой BattlEye, используемой для GTA Online. Это решение вызвало недоумение и разочарование среди игроков, особенно если учесть, что GTA V на протяжении многих лет была одной из самых популярных игр на консоли.
По словам Rockstar, Steam Deck не поддерживает BattlEye, что привело к удалению онлайн-функций игры с портативного устройства. Это утверждение расходится с позицией Valve, которая утверждает, что включение BattlEye для Steam Deck — дело простое и требует минимальных усилий — по сути, достаточно отправить электронное письмо. Valve успешно интегрировала BattlEye с другими играми на Steam Deck, что ставит под сомнение решение Rockstar.