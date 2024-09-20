Одна из самых популярных игр на Steam Deck GTA V теперь «не поддерживается»

Ссылаясь на проблемы с читом

Valve пометила Grand Theft Auto V как «неподдерживаемую» на Steam Deck, ссылаясь на проблемы с античит-программой BattlEye, используемой для GTA Online. Это решение вызвало недоумение и разочарование среди игроков, особенно если учесть, что GTA V на протяжении многих лет была одной из самых популярных игр на консоли.