Одну из самых высокооценённых игр 2018 года продают с 60-процентной скидкой

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У Red Dead Redemption 2 на Metacritic оценка критиков равна 97 баллам. Пользовательская оценка составляет 8,1 балла.

Игра повествует о приключениях банды Датча Ван дер Линде на Диком Западе в 1899 году. Игроку предстоит управлять одним из членов банды Артуром Морганом. Пользователь может свободно путешествовать по миру игры: участвовать в перестрелках, ограблениях, охоте на диких животных и скачках на лошадях.