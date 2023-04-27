Официальная первомайская демонстрация ЛДПР пройдет в... игре Minecraft

Официальная первомайская демонстрация ЛДПР пройдет в... игре MinecraftАнонс произошел в Telegram
ЛДПР планирует провести в этом году уникальную первомайскую демонстрацию - в виртуальном мире Minecraft. Ранее в игре построили памятник бывшему лидеру партии Владимиру Жириновскому, чтобы отметить его недавний день рождения. И демонстрация пройдет именно возле него, сообщил депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Несмотря на то, что сходство не идеально, отмечает политик, партия приглашает всех своих сторонников и членов присоединиться к виртуальному шествию 1 мая в 12 часов дня по московскому времени.
Решение о проведении виртуальной демонстрации было принято в связи с тем, что российское правительство рекомендовало воздержаться от проведения первомайских демонстраций.
Однако ЛДПР видит в этом возможность заявить о себе как о первой цифровой партии.