Официальная первомайская демонстрация ЛДПР пройдет в... игре Minecraft

Несмотря на то, что сходство не идеально, отмечает политик, партия приглашает всех своих сторонников и членов присоединиться к виртуальному шествию 1 мая в 12 часов дня по московскому времени.

Решение о проведении виртуальной демонстрации было принято в связи с тем, что российское правительство рекомендовало воздержаться от проведения первомайских демонстраций.

Однако ЛДПР видит в этом возможность заявить о себе как о первой цифровой партии.