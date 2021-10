Официально анонсированы ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas

Прошло 20 лет с момента выхода оригинальной Grand Theft Auto III. В честь этого Rockstar Games решила порадовать фанатов ремастерами.

Все три игры выйдут позже в 2021 году в издании Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Поиграть можно будет на всех актуальных платформах: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Кроме того, трилогия выйдет на iOS и Android в первой половине 2022 года.

Rockstar Games обещает, что Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition получит улучшенную графику, доработки геймплея, но сохранит стиль и атмосферу оригинальных игр. Скоро компания начнёт удалять существующие версии из цифровых магазинов. В ближайшие недели Rockstar Games расскажет больше о готовящемся релизе. А пока можно посмотреть трейлер-тизер: