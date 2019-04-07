Официально: новая часть Assassin's Creed будет посвящена викингам

Дискуссия по поводу места действия новой части культовой серии игр разгорелась после того, как один из пользователей Assassin’s Creed Wiki обнаружил на постере другой игры Tom Clancy’s The Division 2 отсылку к ассасинам, а в частности артефакт Яблоко Эдема в руках у воина в одеждах викинга. Над воином также была расположена надпись Valhalla (Вальгалла). Из-за этого люди предположили, что в новой части Assassin’s Creed действие будет разворачиваться в эпоху викингов. Подпитывали идею давние слухи о возможных скандинавских локациях в игре.

Теперь предположения подтвердили несколько сетевых изданий и авторитетный ресурс Kotaku. Однако ждать игру придется еще долго: выход запланирован на конец 2020 года. Скорее всего, высокобюджетная Kingdom будет совместима с консолями следующего поколения.