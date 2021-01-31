Офис создателей GTA ограбила женщина

По информации следователей, обвиняемая совершила серию краж в период с 24 декабря по 23 января. Женщина своровала в том числе компьютерное оборудование, принадлежащее Rockstar Games.

30-летняя грабительница забрала из офиса оборудования и аксессуаров общей стоимостью $66 000 (около 5 млн рублей по текущему курсу). Эти вещи должны были прийти в офис доставкой, но были украдены до того, как компания могла их получить.

Обвиняемую также подозревают в других кражах, в их числе — угон автомобиля, кража пары курток и айфона. Со смартфона женщина также совершала покупки через Apple Pay.