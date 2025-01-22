Оказалось, 712 старых игр получится взломать только через 628 лет

Их исследование выявило проблемы, связанные с устаревшими антипиратскими мерами при сохранении видеоигр. Современные игры, защищённые технологией Denuvo, «пиратятся» в среднем через 68 дней, тогда как старые игры с устаревшими системами защиты «оказались невероятно стойкими к попыткам взлома».

Особое внимание специалисты уделили Multiple Arcade Machine Emulator, или Эмулятору аркадных автоматов (MAME), и его роли в сохранении старых видеоигр. MAME — проект с открытым исходным кодом, эмулирующий более 14 377 старых устройств, включая аркадные автоматы 1979 года выпуска.

Однако исследование выявило, что старые механизмы защиты, такие как TPM (технологические меры защиты), создают серьёзные препятствия для нелегетимного сохранения этих игр. Из 3783 аркадных автоматов 712 были защищены TPM и требовали обхода для сохранения. По расчётам исследователей, взлом каждой из этих защищённых игр занял бы в среднем 11 месяцев, а общее время взлома всей выборки составило бы 628 лет.