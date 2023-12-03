«Окунитесь в ностальгию»: какие эмуляторы старых игр лучше использовать на Windows и Mac

«Окунитесь в ностальгию»: какие эмуляторы старых игр лучше использовать на Windows и MacИ легально ли это
Окунитесь в мир старинных игр, запустив эмуляторы на своей системе Windows или macOS. Познакомиться с давно забытыми консолями можно с помощью ПО, имитирующего их оригинальные игровые возможности. Подробнее о них читайте в нашем пересказе материала Gizmodo.
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От Atari до PlayStation 2 - эмуляторы переносят вас в прошлое, предоставляя возможность поиграть в культовые игры детства. Но остерегайтесь тонкой юридической грани - хотя сами эмуляторы легальны, скачивание и игра без наличия оригинальных копий нарушает законы об авторском праве.
Это моральная проблема, которую должен решить каждый геймер. Выберите подходящий эмулятор для своей любимой консоли - PCSX2 для PlayStation 2, Redream для Sega Dreamcast, RetroArch для поддержки нескольких консолей и другие.
Установить эмуляторы проще простого, и, сделав несколько настроек, вы сможете наслаждаться классическими играми в кратчайшие сроки, подробнее вы можете прочитать в источнике. Только убедитесь, что вы загружаете эмуляторы из надежных источников.