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Онлайн сервис заблокировал стримера за разбитую о лицо клавиатуру

Пользователь Twitch намерен обжаловать запрет
Во время игры бывает всякое. Так, если у нас не получается пройти тот или иной момент в игре, мы можем выпустить пар различными способами: начиная от обыкновенных ругательств и заканчивая использованием сторонних предметов для вымещения злобы. Подобная реакция на неудачу сыграла злую шутку со стримером под ником Dellor.

Стример, во время одной из своих трансляций, буквально сломал клавиатуру о собственное лицо. Площадке, на которой все это происходило, не очень понравился данный эпизод в связи с чем Twitch принял решение заблокировать Dellor на неопределенный срок. По всей видимости, сервис руководствовался тем, что причинение подобного вреда, пускай даже самому себе, противоречат правилам площадки — так, по словам модераторов, Dellor даже был доставлен в больницу после того, как впал в тяжелое депрессивное состояние.

В свою очередь сам стример опроверг какую-либо госпитализацию, назвав подобные действия со своей стороны элементом шоу — по его словам, он даже специально покупал более хрупкие клавиатуры, чтобы они легче ломались при контакте с его лицом. Позже он опубликовал изображение себя, где не было никаких видимых признаков повреждения, после чего заявил, что будет обжаловать запрет.

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