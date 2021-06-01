Об исследовании «Известиям» рассказал директор по продажам Google Россия. Он заявил, что доли мобильных игроков по возрасту и полу в России и США практически сравнялись. При этом россияне и американцы руководствуются разными источниками информации об играх, а также имеют разные жанровые предпочтения.

Эксперт рассказал, что в мобильные игры одинаково играют как мужчины, так и женщины. В целом, любителем мобильных игр может оказаться любой россиянин.

Различия жителей России от граждан США кроются в их мотивации играть. Американцы чаще всего хотят развлечься, а россияне — занять время. Первые выбирают для себя игры в основном через магазин приложений, а вторые — следуют рекомендациям друзей или членов семьи.

Что касается жанров, то жители России больше любят пазлы, игры «три в ряд», карточные игры и казино, аркады и экшены. Американцы же предпочитают пазлы, карточные игры и казино, кроссворды, «три в ряд» и спортивные игры.