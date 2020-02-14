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Определена стоимость новой консоли PlayStation 5 без наценки магазинов
Только общая стоимость основных комплектующих
Издание Bloomberg поделилось очередными подробностями о новой PlayStation 5. Как оказалось, уже определена стоимость консоли без наценки магазинов и других составляющих финальной цены.
По сведениям журналистов, общая стоимость основных комплектующих консоли составит $450 долларов (около 28,6 тысячи рублей). Себестоимость PlayStation 4 была равна $381. Аналитики уже высказали мнение, что новую консоль Sony будет продавать в убыток.
Дорогостоящей оказалась даже система охлаждения. Она стоит больше нескольких долларов, хотя раньше всегда выходило меньше доллара.
Известно также, что пока Sony только готовится к производству. Компания ещё не решила, сколько устройств изготовит в течение первого года.
Напомним, выход PlayStation 5 и Xbox Series X ожидается в конце 2020 года.