Определена стоимость новой консоли PlayStation 5 без наценки магазинов

По сведениям журналистов, общая стоимость основных комплектующих консоли составит $450 долларов (около 28,6 тысячи рублей). Себестоимость PlayStation 4 была равна $381. Аналитики уже высказали мнение, что новую консоль Sony будет продавать в убыток.

Дорогостоящей оказалась даже система охлаждения. Она стоит больше нескольких долларов, хотя раньше всегда выходило меньше доллара.

Известно также, что пока Sony только готовится к производству. Компания ещё не решила, сколько устройств изготовит в течение первого года.

Напомним, выход PlayStation 5 и Xbox Series X ожидается в конце 2020 года.