Определены худшие игры 2022 года

Самые низкие оценки получила Postal 4: No Regerts. У неё всего 30 баллов из 100 по версии обозревателей и 4,5 балла из 10 по версии геймеров. Людям не понравилось низкое качество игры и скучный геймплей.

На втором месте шутер CrossfireX с 38 баллами из 100 по мнению критиков и 3,3 балла из 10 по версии пользователей. Игру раскритиковали за баги.

На третьем месте экшен Babylon's Fall. У него 41 балл из 100 по мнению обозревателей и 2,1 балла из 10 по версии геймеров. Игру раскритиковали за визуальный стиль и скучный геймплей.

Далее идут игры XEL (Nintendo Switch), LEGO Brawls (PS5), Zorro: The Chronicles (PS5), The Last Oricru (Xbox Series X), The Waylanders (ПК), Kamiwaza: The Way of the Thief (PS4), Blade Runner: Enhanced Edition (Nintendo Switch).