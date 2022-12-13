Игры
19:29, 13 декабря 2022
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Определены худшие игры 2022 года

Итоги года бывают разные

Портал Metacritic составил рейтинг худших игр 2022 года. Интересно, что мнения критиков и игроков по большинству тайтлов сошлись.

Определены худшие игры 2022 года

Фото: YouTube

Самые низкие оценки получила Postal 4: No Regerts. У неё всего 30 баллов из 100 по версии обозревателей и 4,5 балла из 10 по версии геймеров. Людям не понравилось низкое качество игры и скучный геймплей.

На втором месте шутер CrossfireX с 38 баллами из 100 по мнению критиков и 3,3 балла из 10 по версии пользователей. Игру раскритиковали за баги.

На третьем месте экшен Babylon's Fall. У него 41 балл из 100 по мнению обозревателей и 2,1 балла из 10 по версии геймеров. Игру раскритиковали за визуальный стиль и скучный геймплей.

Далее идут игры XEL (Nintendo Switch), LEGO Brawls (PS5), Zorro: The Chronicles (PS5), The Last Oricru (Xbox Series X), The Waylanders (ПК), Kamiwaza: The Way of the Thief (PS4), Blade Runner: Enhanced Edition (Nintendo Switch).

Источник:DTF
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