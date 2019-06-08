Определён объём потребляемого Google Stadia трафика за три дня игры

1 ТБ данных за 65 часов игрового времени. Всего один час игры в разрешении 4K/60p потребует 15,75 ГБ данных. Если настроить качество 1080p, то чуть поменьше — 9 ГБ, а если 720p, то ещё меньше — 4,5 ГБ. Надо понимать, что необходимым условием использования Stadia является неограниченный по объёму трафика выход в интернет.

Эти значения аналитики рассчитали на основе объявленных Google критериев пропускной способности сети для различных разрешений. Так для 720p минимальные рекомендуемые требования определяют ширину канала в 10 Мбит/с. При 1080p — 20 Мбит/с, а при 4K/60p — 35 Мбит/с.

Напомним, запуск сервиса в нескольких странах, не включая Россию, состоится в ноябре. Стартовый пакет Founders Edition будет стоить $129. В нашей стране Stadia появится, вероятно, в 2020 zгоду.