Опровергнуты слухи о видеоигре по «Бэтмену» 2022 года

Опубликовано 01 сентября 2024, 11:061 мин.
Опровергнуты слухи о видеоигре по «Бэтмену» 2022 годаИ подтвердил, что никаких планов в разработке нет
Недавние спекуляции вокруг потенциального видеоигрового спин-оффа фильма «Бэтмен» (2022) были опровергнуты одним из руководителей DC Studios Джеймсом Ганном. Отвечая на вопросы фанатов, Ганн твердо заявил: «К сожалению, в этом нет никакой правды». Он развеял слухи, появившиеся после сообщения о том, что Warner Bros. может разрабатывать игру по мотивам фильма с Робертом Паттинсоном.
Слухи вызвали ажиотаж среди поклонников «Бэтмена», фильма режиссера Мэтта Ривза, который недавно вернулся в кинотеатры на Западе в рамках празднования 85-летия Бэтмена. В то время как сиквел находится в разработке, а небольшой сериал HBO, посвященный Пингвину, должен выйти этой осенью, похоже, что адаптация видеоигры не предвидится.
Фанатам придется подождать официальных новостей о вселенной DC, а пока любителям видеоигр стоит обратить внимание на другие вселенные.