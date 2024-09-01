Опровергнуты слухи о видеоигре по «Бэтмену» 2022 года

Слухи вызвали ажиотаж среди поклонников «Бэтмена», фильма режиссера Мэтта Ривза, который недавно вернулся в кинотеатры на Западе в рамках празднования 85-летия Бэтмена. В то время как сиквел находится в разработке, а небольшой сериал HBO, посвященный Пингвину, должен выйти этой осенью, похоже, что адаптация видеоигры не предвидится.

Фанатам придется подождать официальных новостей о вселенной DC, а пока любителям видеоигр стоит обратить внимание на другие вселенные.