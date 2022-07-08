Опубликован первый трейлер игры про Робокопа с графикой нового поколения

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Опубликован первый трейлер игры про Робокопа с графикой нового поколенияВыглядит игра отлично
Накануне вечером прошла онлайн-презентация французского издателя Nacon. На ней впервые показали ролик с демонстрацией игрового процесса грядущего шутера RoboCop: Rogue City.
Судя по ролику, проект обещает быть достаточно жестоким — дух оригинального фильма сохранится. Вместе с этим разработчики решили игнорировать фильм 2014 года, взяв за основу версию Робокопа из 80-х.
Сообщается, что события RoboCop: Rogue City будут происходить в Детроите будущего. Нам дадут управление киборгом-полицейским, который будет бороться с городской преступностью, восстанавливая порядок и справедливость.
Напомним, что первоначальный анонс проекта состоялся ещё в 2021 году. При этом релиз намечен уже на 2023 год. Выйдет игра на ПК, Nintendo Switch и консолях нового поколения: PlayStation 5 и Xbox Series X/S.