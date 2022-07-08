Опубликован первый трейлер игры про Робокопа с графикой нового поколения

Судя по ролику, проект обещает быть достаточно жестоким — дух оригинального фильма сохранится. Вместе с этим разработчики решили игнорировать фильм 2014 года, взяв за основу версию Робокопа из 80-х.

Сообщается, что события RoboCop: Rogue City будут происходить в Детроите будущего. Нам дадут управление киборгом-полицейским, который будет бороться с городской преступностью, восстанавливая порядок и справедливость.