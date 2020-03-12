Игры
Сегодня 19:49
Опубликован релизный трейлер новой DOOM Eternal
Выглядит отлично
На YouTube уже опубликовали релизный трейлер новой DOOM Eternal. Игра выйдет 20 марта.
Ролик предваряет плашка с возрастным цензом. Указан рейтинг M, это значит, что к просмотру контента не допускаются лица младше 17 лет. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать:
Профильные издания уточняют, что доступ к DOOM Eternal откроется на всех платформах ночью с 19 на 20 марта.
Сегодня СМИ также сообщили, что сборник музыкальных композиций из DOOM Eternal не будет готов к релизу игры. Чтобы это как-то компенсировать, издатель раздаст покупателям коллекционного издания DOOM Eternal цифровую версию саундтрека DOOM (2016) в «ультравысоком качестве». Кроме того, такие пользователи могут отменить свой заказ.