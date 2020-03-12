Опубликован релизный трейлер новой DOOM Eternal

Профильные издания уточняют, что доступ к DOOM Eternal откроется на всех платформах ночью с 19 на 20 марта.

Сегодня СМИ также сообщили, что сборник музыкальных композиций из DOOM Eternal не будет готов к релизу игры. Чтобы это как-то компенсировать, издатель раздаст покупателям коллекционного издания DOOM Eternal цифровую версию саундтрека DOOM (2016) в «ультравысоком качестве». Кроме того, такие пользователи могут отменить свой заказ.