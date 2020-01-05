Опубликован топ-5 игр для компьютеров и консолей 2019 года

В топ-5 включили одну игру для персональных компьютеров, две для Xbox One, одну для PS4 и одну для Nintendo Switch. Вот так выглядит рейтинг:

Divinity: Original Sin 2 (Switch) — 93 балла

Red Dead Redemption 2 (ПК) — 93 балла

Resident Evil 2 (Xbox One) — 93 балла

Sekiro: Shadows Die Twice (Xbox One) — 91 балл

Final Fantasy XIV: Shadowbringers (PS4) — 91 балл

То есть, по сути, только одна оригинальная игра — Sekiro: Shadows Die Twice — вошла в пятёрку лучших за последние 12 месяцев. Остальные либо порты, либо ремейки, либо дополнения. В целом, в 2019 году только девять релизов получили 90 баллов и выше.

Metacritic также опубликовал списки самых высокооценённых игр по различным платформам. Посмотреть их можно тут.