Опубликована обложка грядущей игры FIFA 22

Так, на новой обложке разместили французского футболиста и нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Причем фанаты серии могут вспомнить его по обложке предыдущей игры — FIFA 21.

На данный момент Electronic Arts не раскрывала информации о том, какие изменения будут в новом футбольном симуляторе. В то же время, источники уже заговорили о том, что в игре появятся легендарные футболисты прошлых лет. Известно, что саму игру можно будет купить лишь к концу текущего года. Показ дебютного трейлера запланирован в рамках EA Play, который состоится 22 июля.

Нескольким ранее стало известно, что хакеры украли инструменты разработки программного обеспечения FIFA 21 и код сервера для подбора партнёров в FIFA 22.