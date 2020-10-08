Опубликовано новое видео долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Свежий материал появился на официальной страничке игры в соцсети ВКонтакте. В нем можно наблюдать тоннели под заводом “Юпитер”, которые имеют статус достаточно легендарных. Как и в случае с опубликованными ранее изображениями АТП, новая локация представлена в двух вариантах: сначала в полностью разрушенном, а затем в рабочем.

Напомним, что разработчики игры до сих пор не озвучили даже примерных сроков релиза проекта. Зато уж сейчас известно, что на старте S.T.A.L.K.E.R. 2 станет эксклюзивом платформ Microsoft, то есть выйдет лишь на Xbox Series X и S, а также компьютерах под управлением Windows 10.