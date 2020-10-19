Опубликовано видео культовой Half-Life 2 с современной графикой

Фернандес потрудился над создание новых текстур, с учетом стилистики оригинала. В опубликованном ролике можно заметить, что все объекты стали более качественными и детализированными. Кроме того, энтузиаст не забыл и об освещении и правильной постановке теней.

В целом, энтузиасты довольно часто воссоздают старые игры на современной графике. Нескольким ранее такой “обработке” подвергся легендарный файтинг Mortal Kombat 1997 года, который также сделали более качественным благодаря движку Unreal Engine 4. Ознакомиться с получившимся результатом можно по этой ссылке.