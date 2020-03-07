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Опубликовано видео со сравнением графики Resident Evil 3 версий 1999 и 2020 годов
Интересно взглянуть на то, какой скачок технологии сделали за 21 год
Второй год подряд Capcom, издатель таких игр как Street Fighter и Devil May Cry, радует нас ремейками не менее культовых Resident Evil. Сначала мы получили обновленную версию второй части, а в этом году нас ожидает обновление Resident Evil 3. И вот, практически накануне релиза игры, в сети появилось видео со сравнением графики оригинальной версии 1999 года с версией 2020 года.
В видео можно сразу же заметить, как именно в Capcom подошли к переосмыслению определенных сцен. Также можно увидеть, как в версиях, которые отделяют более 20 лет, отличаются некоторые типы врагов, например легендарный Немезис. Также разработчики в видео показали пару новых сцен, которые были созданы эксклюзивно для ремейка.
Напомним, что ремейк Resident Evil 3 поступит в продажу уже 3 апреля текущего года на ПК, PS4 и Xbox One.