Опубликовано видео со сравнением графики Resident Evil 3 версий 1999 и 2020 годов

В видео можно сразу же заметить, как именно в Capcom подошли к переосмыслению определенных сцен. Также можно увидеть, как в версиях, которые отделяют более 20 лет, отличаются некоторые типы врагов, например легендарный Немезис. Также разработчики в видео показали пару новых сцен, которые были созданы эксклюзивно для ремейка.

Напомним, что ремейк Resident Evil 3 поступит в продажу уже 3 апреля текущего года на ПК, PS4 и Xbox One.