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Опубликованы фотографии реалистичного города, созданного в Minecraft
Его начали "строить" еще в 2011 году
Опубликованы фотографии реалистичного города, созданного в Minecraft. Известно, что строительством виртуального города занимаются сами геймеры, а началось оно еще в 2011 году.
Впечатляющими фотографиями города в Minecraft, который получил название Greenfield, поделился в один из его “строителей”. ”Мы работаем над этим Minecraft городом с 2011 года. Это то, чего мы добились в нашем путешествии”, - отметил один из создателей города. Сообщается, что город был создан в масштабе 1:1, что подразумевает то, что один блок соответствует одному кубическому метру.
Стоит отметить, что геймеры, действительно, постарались сделать город “настоящим”, оснастив его высокими небоскребами, пригородами, всевозможными фабриками, портами и прочим. Словом, Greenfield выглядит как тщательно спланированный, построенный до мелочей, город.