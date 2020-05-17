Опубликованы фотографии реалистичного города, созданного в Minecraft

Впечатляющими фотографиями города в Minecraft, который получил название Greenfield, поделился в один из его “строителей”. ”Мы работаем над этим Minecraft городом с 2011 года. Это то, чего мы добились в нашем путешествии”, - отметил один из создателей города. Сообщается, что город был создан в масштабе 1:1, что подразумевает то, что один блок соответствует одному кубическому метру.