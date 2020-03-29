Опубликованы инструкции по запуску новой Half-Life без шлема виртуальной реальности

Итак инструкциями поделился YouTube-канал Unreal Academy. Для того, чтобы запустить Half-Life: Alyx без VR-шлема, нужно сначала скачать этот набор файлов. Они возвращают в игру режимы отладки, которые разработчики удалили из финальной версии. Файлы нужно переместить в папку с Half-Life: Alyx, а затем через меню свойств игры в Steam добавить следующие параметры запуска: «-novr -console -nocrashdialog -retail -allowdebug -vconport 29000 -vcon -dev -w 1920 -h 1080 -sv_autojump 1». После «-w» и «-h» указывается необходимое разрешение.

Стоит отметить, что после запуска Half-Life: Alyx без виртуальной реальности многие механики в игре будут недоступны. Ранее разработчик Valve Робин Уолкер (Robin Walker) говорил, что запуск игры без VR покажет, зачем он там нужен.