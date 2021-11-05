Опубликованы новые скриншоты ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas

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Опубликованы новые скриншоты ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas9 штук
Rockstar опубликовала новые скриншоты из сборника GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Можно ещё раз посмотреть на то, как будет выглядеть графика в ремастерах.
Сообщается, что пять скриншотов опубликовали на странице трилогии на Amazon, а ещё четыре — в Microsoft Store.
Так они выглядят:
Напомним, ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas выйдут 11 ноября 2021 года почти на всех платформах, в том числе на ПК. Компьютерная версия трилогии будет стоить 4279 рублей. Игра для PlayStation оценена в 4639 рублей, для Xbox — в $60, для Nintendo Switch — в 5399 рублей. GTA 3 будет весить 8 ГБ: GTA: Vice City — 14 ГБ, а GTA: San Andreas — 27 ГБ.
Источник: DTF