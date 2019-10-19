Игры
Сегодня 20:26
Опубликованы «живые» фото PlayStation 5
Версии для разработчиков
До сих пор мы видели лишь различные рендеры новой консоли от Sony — PlayStation 5. Теперь команда YouTube-канала ZONEofTECH показала в видео «живые» фото версии приставки для разработчиков.
Утверждается, что именно с такой, как в ролике, консолью работают создатели игр. В принципе рендеры не обманывали. Форма корпуса PlayStation 5 оказалась такой же, как на нарисованных изображениях. Сообщается, что у финальной версии приставки сохранится аппаратная начинка и подсистема охлаждения, поэтому будущие покупатели уже сейчас могут представить конечный продукт.
У PlayStation 5 для разработчиков в корпусе находится много портов. Но, скорее всего, такого количества в коммерческой версии не будет.
Напомним, сегодня также случайно стали известны цена и дата выхода консоли.
Самое читаемое