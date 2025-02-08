Игры
Опубликовано 08 февраля 2025, 11:15
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Организаторы той самой E3 представили новое мероприятие не только с играми

Кто-то смотреть будет?
После исчезновения E3 ассоциация производителей ПО и компьютерных игр ESA решила представить новое мероприятие под названием Interactive Innovation Conference (iicon), которое уже состоится в апреле 2026 года в Лас-Вегасе. В отличие от E3, iicon не будет посвящена анонсам игр, демонстрациям или обсуждению разработок. Его цель — связать видеоигры с такими отраслями, как кино, музыка, здравоохранение и образование.
Организаторы той самой E3 представили новое мероприятие не только с играми

© Entertainment Software Association

Уже подтверждены такие крупные имена, как Microsoft, Nintendo, Sony, Electronic Arts и Ubisoft, но в мероприятии также примут участие голливудские студии и музыканты. Если с «этими» всё понятно, то почему заявлена индустрия здравоохранения? «Видеоигры» используются для обучения хирургов и лечения таких заболеваний, как СДВГ и болезнь Альцгеймера.

В отличие от предыдущих игровых мероприятий, iicon будет проходить только по приглашениям и соберет экспертов из разных областей. По словам президента ESA Стэнли Пьера-Луи, это новое мероприятие станет платформой для изучения того, как интерактивные развлечения влияют на различные отрасли, даже если это не всегда признается.

Более подробная информация будет раскрыта ближе к мероприятию.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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