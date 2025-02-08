Организаторы той самой E3 представили новое мероприятие не только с играми

Уже подтверждены такие крупные имена, как Microsoft, Nintendo, Sony, Electronic Arts и Ubisoft, но в мероприятии также примут участие голливудские студии и музыканты. Если с «этими» всё понятно, то почему заявлена индустрия здравоохранения? «Видеоигры» используются для обучения хирургов и лечения таких заболеваний, как СДВГ и болезнь Альцгеймера.

В отличие от предыдущих игровых мероприятий, iicon будет проходить только по приглашениям и соберет экспертов из разных областей. По словам президента ESA Стэнли Пьера-Луи, это новое мероприятие станет платформой для изучения того, как интерактивные развлечения влияют на различные отрасли, даже если это не всегда признается.

Более подробная информация будет раскрыта ближе к мероприятию.