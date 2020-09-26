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Основатель Bethesda объяснил, зачем компания перешла в руки Microsoft
Какая разработчику игр от этого польза
На днях стало известно, что Microsoft купила американского издателя компьютерных игр Bethesda. Основатель игровой компании дал интервью журналистам, из которого стало ясно, зачем Bethesda перешла в руки Microsoft.
Основатель Кристофер Уивер разговаривал с изданием Inverse. Журналисты спросили его, что получит от сделки Bethesda. На это Уивер ответил, что данная сделка является очень интересной для обеих сторон. Microsoft укрепляет свои позиции с помощью одной из самых опытных игровых компаний, а Bethesda получает преимущество, концентрируя свой творческий потенциал на программном обеспечении, в котором нуждается Microsoft.
Также Уивер отметил, что новость о покупке не случайно появилась через пару дней после конференции Sony. По словам основателя Bethesda, Sony не получит то, что принадлежит Microsoft.