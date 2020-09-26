Основатель Bethesda объяснил, зачем компания перешла в руки Microsoft

Основатель Кристофер Уивер разговаривал с изданием Inverse. Журналисты спросили его, что получит от сделки Bethesda. На это Уивер ответил, что данная сделка является очень интересной для обеих сторон. Microsoft укрепляет свои позиции с помощью одной из самых опытных игровых компаний, а Bethesda получает преимущество, концентрируя свой творческий потенциал на программном обеспечении, в котором нуждается Microsoft.

Также Уивер отметил, что новость о покупке не случайно появилась через пару дней после конференции Sony. По словам основателя Bethesda, Sony не получит то, что принадлежит Microsoft.