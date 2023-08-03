«Осторожно, руснявые игры»: украинские националисты создали реестр в Steam

«Осторожно, руснявые игры»: украинские националисты создали реестр в SteamУ них много подписчиков
Steam уже стал стал эталонной площадкой для видеоигр: обзоры, оценки, скидки, большая библиотека, система так называемых кураторов. И вот с последним, к сожалению, есть определенные проблемы, когда некоторые личности пользуются «авторитетом», чтобы составить, казалось бы, безобидный список игр, однако завернуто все это в негативный контекст. Подробнее в материале.
Начнем с предыстории: куратор в Steam — это один человек, либо группа, которая может как рекомендовать игры, давая им комментарии, так и высказываться о них отрицательно. У них есть свои подписчики, отдельная страница в Steam и их мнение можно найти на странице игры на игровой площадке. Это можно сравнить с группой ВК, либо каналом на YouTube, но глубже интегрированные в Steam.
И все бы ничего, но оказывается, на площадке появились отдельные кураторы, которые маркируют и выделяют игры, созданные российскими разработчиками, описывая свой негатив к игре, не обращая внимание на геймплей, сюжет или что-то с этим связанное, а просто тем, что эти игры созданы российскими разработчиками. И по заголовку вы уже поняли, из какой страны эти кураторы «вылезли».
Например: описание одного из таких «кураторов», с более чем 10 тысячами подписчиков, гласит, что «здесь собраны игры от российских студий, издательств и союзов, где основу составляют русские, которые кто-то мог бы случайно приобрести (или уже приобрел), не зная о происхождении этих товаров» (оригинал написан на украинском языке).
А описание мнения этого «куратора» для каждой игры такое: «ЭТО РУССКАЯ ИГРА. Покупая ее (или даже просто добавив к желаемому), вы поддерживаете врагов нашей страны».
Портал PlayUA создал куратора Steam, где были бы собраны русские игры. Стоит заметить, что благодаря политике контроля качества игр Steam (которой уже давно нет) промаркировать абсолютно весь руснявый хлам в ценовом диапазоне до 80 грн вряд ли получится
Интересно также, что список дополнять помогают другие пользователи Steam с двухцветными аватарками (и не только). Даже происходят споры между ними: например, можно ли считать Saber Interactive, разработчиков Warhammer 40,000: Space Marine 2, – российской компанией, если официально она зарегистрирована в США, но есть и студия в России.
Но есть и хорошая сторона таких списков: вы знаете, что купить, чтобы поддержать российских разработчиков. Потому что российский ААА геймдев только-только начал «разгоняться», спасибо «Атомному Сердцу». А в нынешних условиях им всем нужна поддержка.