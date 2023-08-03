«Осторожно, руснявые игры»: украинские националисты создали реестр в Steam

Начнем с предыстории: куратор в Steam — это один человек, либо группа, которая может как рекомендовать игры, давая им комментарии, так и высказываться о них отрицательно. У них есть свои подписчики, отдельная страница в Steam и их мнение можно найти на странице игры на игровой площадке. Это можно сравнить с группой ВК, либо каналом на YouTube, но глубже интегрированные в Steam.

И все бы ничего, но оказывается, на площадке появились отдельные кураторы, которые маркируют и выделяют игры, созданные российскими разработчиками, описывая свой негатив к игре, не обращая внимание на геймплей, сюжет или что-то с этим связанное, а просто тем, что эти игры созданы российскими разработчиками. И по заголовку вы уже поняли, из какой страны эти кураторы «вылезли».

Например: описание одного из таких «кураторов», с более чем 10 тысячами подписчиков, гласит, что «здесь собраны игры от российских студий, издательств и союзов, где основу составляют русские, которые кто-то мог бы случайно приобрести (или уже приобрел), не зная о происхождении этих товаров» (оригинал написан на украинском языке).

А описание мнения этого «куратора» для каждой игры такое: «ЭТО РУССКАЯ ИГРА. Покупая ее (или даже просто добавив к желаемому), вы поддерживаете врагов нашей страны».