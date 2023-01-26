От какого незаметного повреждения может мгновенно умереть консоль Nintendo Switch

В компании рассказали, что пользователям следует следить за каплями воды, которые могут образовываться при резких сменах температуры. Этот конденсат может навредить устройству. При этом в Nintendo не уточнили, образуются ли эти капли внутри консоли или на её внешней части.

Отмечается, что при обнаружении влаги необходимо полностью отключить Switch. Также следует занести приставку в тёплое помещение и оставить её там до тех пор, пока она не высохнет.